全国ニュースでもお伝えしている海外のクルーズ船で感染が相次ぐハンタウイルスです。新型コロナのように感染拡大のおそれはないのか？何か備えは必要ないのか？街で聞いた「疑問」を鹿児島県内の感染症の専門家に聞きました。

オランダ船籍のクルーズ船「MVホンディウス号」の乗客の間で、感染が相次ぐハンタウイルス。きょう12日までに7人の感染が確認され、うち3人が死亡しています。

街では不安の声が…

国はハンタウイルスについて「直ちに大きな影響はない」としています。

しかし、街では不安の声が…

「うつるのではないかと不安」

「小さい子どもがいるとすごく心配。またマスク生活が始まったらかわいそう」

「怖い。得体のしれないところ」

ハンタウイルスは、どのようなウイルス？

ハンタウイルスは、どのようなウイルスなのか？感染症学が専門の鹿児島大学名誉教授・西順一郎さんは…

（鹿児島大学名誉教授 西順一郎さん）「ハンタウイルスはネズミの中で生きているウイルス。それがたまに人間にうつると重症の病気をおこす怖いウイルス」

人から人にうつっている？

主にネズミが保有するというハンタウイルス。街で聞かれたのが…

「人から人にうつっているのか？」

（鹿児島大学名誉教授 西順一郎さん）「今回クルーズ船で広がったのはアルゼンチンがもとのアンデスウイルス。アンデスウイルスだけはヒト・ヒト（人同士）感染の報告があった」

感染が広がる可能性は？

もう1つ、街で関心が高いのが、感染が広がる可能性です。

「感染力がどんなものかよく分からない」

「コロナみたいに広がるようなものなのか？」

鹿大名誉教授の西さんは、新型コロナのような感染拡大につながるおそれはないとみています。

（鹿児島大学名誉教授 西順一郎さん）「（ヒト・ヒト感染の）頻度は極めて少ない。インフルエンザやコロナのヒト・ヒト感染の割合に比べたらほとんどゼロに近い。濃厚接触の時だけ感染。症状が出ないと人にうつさないことがわかっているので、それが社会の中で広がっていく可能性はない」

ただ、局所的に感染が起きる可能性はある

ただ、局所的に感染が起きる可能性はあるとして、行政は、医療体制を整えておくことが大切と話します。

（鹿児島大学名誉教授 西順一郎さん）「鹿児島に来たクルーズ船の中で患者が発生する可能性は想定する必要がある。行政・医療機関など含め相談しておく必要がある」

「動物が持っている病原体が人に入ってくるという備えは必要」

また、動物から人にうつる病気は、ハンタウイルス以外にも、マダニから感染するSFTSや、ネズミから感染するレプトスピラ症などがあります。

（鹿児島大学名誉教授 西順一郎さん）「動物が持っている病原体が人に入ってくるという備えは必要。ハンタウイルスを異常に恐れる必要はないが、もっと身近にリスクがあることを知っていただきたい」

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