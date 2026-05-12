去年8月の集中豪雨で、霧島市の高校では学校の農場が水没しました。生徒たちはきょう12日、復旧した農場で育てた自慢の野菜を地元のスーパーで販売しました。

地元のスーパーで野菜を販売する5人の高校生。霧島市の国分中央高校・園芸工学科の生徒です。

高校の農場は、去年8月の集中豪雨で、近くの用水路が氾濫して1メートル以上浸水。およそ2100平方メートルの農場と、農業機械が水に浸かりました。

その後、生徒や学校の職員らが泥をかき出し、去年秋以降にたまねぎとレタスを植えました。

わが子のように送り出したい

そして、きょう12日、地元のA・コープ国分店で販売会を開き、収穫したレタスおよそ70玉を1玉108円で販売。

たまねぎおよそ80キロは、324円の詰め放題で販売し、多くの客が訪れていました。

（客）「元気でね、頑張ろうね」「こんなに立派なきれいな野菜ができて、頑張ってください」

（3年・竹ノ内晴生さん）「災害を乗り越えて、良い作物が収穫できたのでよかった」

（3年・勝本裕次郎さん）「元気に買ってもらって食べてもらってという気持ちで、わが子のように送り出したい」

国分中央高校の農場では、これからナスやピーマンなど夏野菜の栽培が本格化するということで、高校は今後も販売会を開きたいとしています。

・