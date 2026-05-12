バスケットボール・りそなグループB2で、2季連続プレーオフ進出を果たした鹿児島レブナイズ。主将の藤本巧太選手とエースのゲインズ・ジュニア選手が、今シーズンをふり返りました。AJの涙の理由は・・・

（藤本巧太主将）「結果的には最後は負けたが、いい形で終われた。シーズン最初からすればチーム全体としても成長し、いいシーズンだった」

今季、B2優勝を目指した鹿児島レブナイズ。しかしシーズン終盤で6連敗を喫するなど、後半戦は苦しい戦いが続きました。

（藤本巧太主将）「全員が迷う状況はたくさんあったと思う。『主将としていい方向に持っていくために』と考えていたが、そんな考えがいらないくらい、全員ポジティブに練習からやっていた。

その状況があったからいい形で終われた。チームとしての成長が見られた必要な時期だった」

苦しみながらも、チーム力で乗り越え、2季連続でプレーオフに進出。その中心にいたのが、エースのゲインズ・ジュニア選手です。レブナイズに加入して5シーズン。チームの中での立場に変化があったといいます。

（レブナイズ5季目アンソニー・ゲインズ・ジュニア選手）「今までは新人だったが、今は鹿児島に長くいる存在になった。鹿児島のスタイルや文化、持つべき姿勢について伝えたり示したりできる」

象徴的なのが、プレーオフ準々決勝第2戦。シーズン1位通過の神戸に対し、勝利を決定づけたこの場面。

（レブナイズ5季目アンソニー・ゲインズ・ジュニア選手）「年長者として、先輩として、鹿児島のスタイルや文化を示す完璧な例になったと思う」

準々決勝で敗退が決まる直前には、顔を覆うエースの姿がありました。

（レブナイズ5季目アンソニー・ゲインズ・ジュニア選手）「シーズンが終わりに近づいていると分かっていたし。

そして、第3戦ではもっとチームの力になれたという気持ちもあった。いろんな感情が一気にこみあげてきた」

（藤本巧太主将）「たくさんのファンが来てくれて、自分たちがバスケをすることで少なからず勇気や元気を与えられていると実感できた。今シーズン通してやってきたことは間違いないと思った」

来季から再編されるBリーグ。レブナイズは、新たなBリーグONEで戦います。

（藤本巧太主将）「Bリーグが変わるタイミングで、バスケがどういう立ち位置になるか分からないが、バスケはすごく楽しくて、見ている人も楽しめるスポーツだと思う。強いチームになって、鹿児島を盛り上げることが大事」

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