利用者の減少が続くJR指宿枕崎線の価値を今の「2倍」に。きょう12日、路線の活用について話し合う会議があり、車両の空きスペースで荷物を運ぶ実証実験を全区間に広げる方針が示されました。

鹿児島県やJR九州、枕崎市などは、2年前から指宿枕崎線の活性化について検討しています。

指宿枕崎線の指宿と枕崎の間の2024年度の1日の平均乗客数は216人で、JR九州発足当初の1987年度に比べると、およそ8割減少しています。

こうした中、検討会議では一部区間で、乗客と一緒に荷物を運ぶ「貨客混載事業」などの実証事業に取り組んできました。今年度は指宿枕崎線の全区間に拡大する予定です。

新たな事業で将来は2倍以上の価値に

きょう12日の会議で、民間のコンサルティング会社が指宿枕崎線の価値を金額で換算。貨客混載などの新たな事業によって、将来は、今の2倍以上の13億4500万円にまで高められるとの推計を示しました。

（県交通政策課・鈴木圭祐課長）「（出席者から）人口減少をどう見るべきかといった観点の発言もあった。調査・効果については深堀していく」

また、検討会議では指宿市から、交流人口の増加のため、西大山駅を拠点としたマルシェの開催などが提案されました。

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