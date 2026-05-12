Nikoん、maximum10、ARAYAJAPANが、コンピレーションCD『as it is /（not）as』を7月8日にリリースする。

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同作品は、全国津々浦々のバンドやライブハウスとの交流で得た繋がりを辿り企画されたもの。“そのまま”という意味を持つ「as it is」と、“そのままではない（＝変わっていく）”という意味を持つ「not as」を含むタイトルの「as it is /（not）as」は、“そのままあり続けてくれるバンドも、変わり続けるバンドも、いずれも美しく、どちらも収録されている”というコンセプトを示している。

あわせて本日特設サイトがオープンし、神々のゴライコーズ、QOOPIE、CELCYなど参加バンドの第1弾計26組が発表された。

最終的には40組前後を収録予定で、総収録時間によって3～4枚組CDとなる。Nikoん自身も、書き下ろしの新曲で参加する予定だ。

なお、Nikoんは8月3日と4日には恵比寿LIQUIDROOMにて、リリースイベント『リキッドルームで47～ぐんゆうかっぽ～』を開催予定。同コンピレーションCDに参加したバンド＋αを招いた2デイズイベントで、1日券が470円、2日通し券が900円の価格でチケット発売中だ。

同コンピレーションCDは、“日本中のバンドと当日会場に集まる人々の化学反応、なかなか一堂に会する機会のないバンド同士を繋げること、牙を研ぎながら機を窺っているバンドの意地・意志・意識を未来へと繋ぐ”という主催者らの企図に賛同したタワーレコードの専売商品となる。

（文＝リアルサウンド編集部）