MLB Japanが5月9日、公式Instagramを更新。現在負傷者リスト入りしているヒューストン・アストロズの今井達也（28）が誕生日を迎えたことを報告。復帰間近の右腕の記念日を祝うとともに、ファンへ温かいメッセージを呼びかけた。

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投稿されたのは、今井の爽やかなソロショットと、マウンド上の躍動感あるシーンを組み合わせたビジュアルだ。「HAPPY BIRTHDAY」の文字と華やかな紙吹雪が舞っている。公式SNSは、お祝いの言葉と共に「近日中にILからメジャーに復帰する予定の右腕 今後の活躍を願い、お祝いのコメントを送りましょう」と、メジャー復帰間近であることを示唆した。

【画像】28歳の誕生日を迎えた今井達也（画像はMLB Japan公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「お誕生日おめでとうございます」「今井くんの魔球ピッチングが大好きです。カッコよくて惚れ惚れします」「暗黒西武で10勝もしてくれた投手まだメジャーの環境に慣れてないと思いますがこれから大活躍してくれると思ってます！」「心身とも大変なことあると思いますけどライオンズファンみんな応援してます！」といったコメントが寄せられている。