NBAプレイオフカンファレンス・セミファイナルの2試合が11日(日本時間12日)に行われ、EASTでは第4シードのキャバリアーズが第1シードのピストンズとの第4戦で勝利。星を2勝2敗のタイに戻しました。WESTでは第1シードのサンダーがレイカーズを4連勝で下し次のステージへ駒を進めました。

八村塁選手が所属するレイカーズは、サンダーに3敗し、もう後がない状況で4戦目に臨みました。4戦連続でのスタメン出場となった八村選手は、第1クオーターは序盤から果敢に3ポイントシュートを狙いますが決めきれません。それでも4得点4アシストと貢献し、チームは26得点。サンダーから5点のリードを奪います。

第2クオーターでは一転、サンダーの勢いに押されます。28得点を奪われ、レイカーズは八村選手も無得点に終わり、合計45-49とリードを許して折り返します。

4点ビハインドで迎えた第3クオーターは、八村選手が躍動。4つのフィールドゴールに6アシスト。さらに3ポイントも2本成功させ、このクオーターではチームトップの12得点を奪います。チームも39得点し84-80と逆転。最終第4クオーターに望みをつなぎます。しかしその第4クオーターは、相手に35得点を許したレイカーズ。残り1分41秒の場面で、八村選手が3Pを決め、3点差に詰め寄りますが、最後は110-115で敗戦となりました。

八村選手は両チーム最長の43分11秒プレーし、25得点と貢献しましたが、チームはプレイオフ敗退となりました。

もう一試合は、EAST第4シードのキャバリアーズが第3クオーターで38得点し逆転すると、最終的に112-103でピストンズに勝利。2勝2敗としました。