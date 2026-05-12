JR新浦安駅の「アトレ新浦安」1F食料品ゾーンが全面リニューアル デパ地下のようなマルシェ誕生へ【概要・注目ショップ】
JR新浦安駅の「アトレ新浦安」は、リニューアル工事中の1F食料品ゾーン（生鮮・デリ売場）を7月に全面リニューアルする。
【画像】デパ地下のような「SHIN-URA MARCHE」…クイーンズ伊勢丹など登場へ
今回のリニューアルでは、生鮮売場が新たに「SHIN-URA MARCHE（シンウラマルシェ）」として誕生。隣接するデリ売場とともに、新浦安エリアの食生活をより豊かに彩る「食の拠点」へと生まれ変わる。
「SHIN-URA MARCHE」が目指すのは、忙しい毎日の中でも、ふと立ち寄るだけで元気をもらえるような、新浦安の「食の拠点」。これまで大切にしてきた「いつもの便利さ」はそのままに、「デパ地下のような、ちょっと特別なこだわり」と「市場（マルシェ）」のような活気とにぎわい、専門店の確かな品質と「パッと見て、スッと手に取れて、サッとお買い物できる」ような、心地よい買物空間となる。
■NEW OPEN！注目ショップ紹介（掲載順は順不同）
クイーンズ伊勢丹（グロサリー・デリカ）
クイーンズ伊勢丹は、独自性の高いプライベートブランドやバイヤーの厳選した商品を取りそろえ、食生活を通じてお客さまの日々の生活に「ささやかな感動と喜び」を届ける。新浦安の暮らしに寄り添い、豊かなライフスタイルを提案。新しい発見や感動があり、ついついまた立ち寄りたくなる、そんな地域で一番のお気に入りの場となれる店づくりをめざす。
タカギフーズ（精肉・総菜）
タカギフーズは全国の産地から日本三大和牛の松阪牛をはじめとした銘柄牛に加え、厳選した黒毛和牛も販売。商品の品質・安全・味の良さを求めるため担当者が産地に赴き「生産者の顔が見える」仕入れを行う。また、インストアでの加工、調理で、精肉・惣菜とも「超新鮮」。肉惣菜・弁当もできたて・揚げたてのおいしさを店頭に並べている。中でも「たかぎの満足ステーキ弁当」「たかぎ謹製和牛めし」は大人気商品。“安心・安全・健康”をモットーに日々の食卓を彩る素材やこだわりの肉惣菜を提供する。
富澤商店（製菓材料・グロサリー）
富澤商店は製菓・製パン材料を中心に、小麦粉や砂糖、ナッツ、ドライフルーツ、和食材や世界の食材、調味料、調理道具まで幅広くそろう食材の専門店。初心者から上級者まで、菓子作りやパン作り、毎日の料理を通して、作る楽しさと出会える商品を取りそろえる。
※「SHIN-URA MARCHE」の「E」は正式にはアキュート・アクセント付き
【画像】デパ地下のような「SHIN-URA MARCHE」…クイーンズ伊勢丹など登場へ
今回のリニューアルでは、生鮮売場が新たに「SHIN-URA MARCHE（シンウラマルシェ）」として誕生。隣接するデリ売場とともに、新浦安エリアの食生活をより豊かに彩る「食の拠点」へと生まれ変わる。
「SHIN-URA MARCHE」が目指すのは、忙しい毎日の中でも、ふと立ち寄るだけで元気をもらえるような、新浦安の「食の拠点」。これまで大切にしてきた「いつもの便利さ」はそのままに、「デパ地下のような、ちょっと特別なこだわり」と「市場（マルシェ）」のような活気とにぎわい、専門店の確かな品質と「パッと見て、スッと手に取れて、サッとお買い物できる」ような、心地よい買物空間となる。
クイーンズ伊勢丹（グロサリー・デリカ）
クイーンズ伊勢丹は、独自性の高いプライベートブランドやバイヤーの厳選した商品を取りそろえ、食生活を通じてお客さまの日々の生活に「ささやかな感動と喜び」を届ける。新浦安の暮らしに寄り添い、豊かなライフスタイルを提案。新しい発見や感動があり、ついついまた立ち寄りたくなる、そんな地域で一番のお気に入りの場となれる店づくりをめざす。
タカギフーズ（精肉・総菜）
タカギフーズは全国の産地から日本三大和牛の松阪牛をはじめとした銘柄牛に加え、厳選した黒毛和牛も販売。商品の品質・安全・味の良さを求めるため担当者が産地に赴き「生産者の顔が見える」仕入れを行う。また、インストアでの加工、調理で、精肉・惣菜とも「超新鮮」。肉惣菜・弁当もできたて・揚げたてのおいしさを店頭に並べている。中でも「たかぎの満足ステーキ弁当」「たかぎ謹製和牛めし」は大人気商品。“安心・安全・健康”をモットーに日々の食卓を彩る素材やこだわりの肉惣菜を提供する。
富澤商店（製菓材料・グロサリー）
富澤商店は製菓・製パン材料を中心に、小麦粉や砂糖、ナッツ、ドライフルーツ、和食材や世界の食材、調味料、調理道具まで幅広くそろう食材の専門店。初心者から上級者まで、菓子作りやパン作り、毎日の料理を通して、作る楽しさと出会える商品を取りそろえる。
※「SHIN-URA MARCHE」の「E」は正式にはアキュート・アクセント付き