NBAプレーオフ

米プロバスケットボール（NBA）の西地区プレーオフ（PO）第4戦が11日（日本時間12日）、クリプト・ドットコム・アリーナで行われた。レイカーズは110-115でサンダーに及ばず、4連敗。八村塁が見せたスーパープレー直後、スーパースターの表情に注目が集まった。

絶対に負けられない第4戦。スタメン起用された八村は8本中4本のスリーポイントを決めるなど、43分11秒の出場で25得点、5リバウンドと躍動した。

6点を追う第4クォーター残り1分41秒の場面では反則を受けながらスリーポイントを決め、フリースローも沈めて4点プレーとし、大歓声を浴びた。

スリーポイントを決めた直後、ベンチにいたスーパースターのルカ・ドンチッチも頬を紅潮させ驚いた表情を浮かべていた。NBA日本公式のXが投稿した動画に映し出され、ファンの視線が集中した。

「ドンチッチがアイツマジかよの顔」

「ハッチが4点プレー決めた時のドンチッチの表情好き」

「八村を見るルカ・ドンチッチの表情が完全に恋する乙女のそれで笑う」

「八村も笑ってドンチッチもこの表情。感動」

「ドンチッチが見たことない表情してるわ」

ドンチッチは4月2日（日本時間3日）のサンダー戦で左大腿裏を痛め、プレーオフには出場できなかった。



（THE ANSWER編集部）