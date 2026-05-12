◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）

１番人気は【３・２・２・３】（データは以降も過去１０年）、複勝率７割でまずまずではあるが、２番人気は３着１度、３番人気は２着２度があるだけ。致命的な不利を受けた馬も複数いたりと、ヴィクトリアマイルは、上位人気馬にとっては受難のＧ１だといえる。

普通に考えれば、今年はエンブロイダリーで堅くみえる。過去１０年で７勝を挙げるノーザンファーム生産。何より、ルメールがノーザンファーム生産馬で継続騎乗で臨んだ場合は【４・１・０・１】と抜群の信頼性。ただ、前走別で最多４勝を挙げる阪神牝馬Ｓ組でも１着馬は【０・１・１・８】、１番人気も【０・２・１・７】は気になる。

大穴で狙いたいのは７歳馬のカナテープ。過去１０年で２３年を除く９年で少なくとも１頭は馬券対象となっている単勝１０倍以上の馬１５頭（１着４頭、２着４頭、３着７頭）のなかで、前走阪神牝馬Ｓ組が９頭。この９頭中８頭は阪神牝馬Ｓで人気以上の結果を残していた。今年の登録馬で、阪神牝馬Ｓで人気以上の結果を出したのは今回も人気を集めそうな上位２頭を除けば、７番人気６着のカナテープだけだ。

また、マイルの持ち時計１分３１秒０はボンドガールと並んでトップ。過去１０年のうち、ヴィクトリアマイルが良馬場で行われた８年で持ち時計最速は【３・１・０・４】、２位（タイを含む）も４頭が馬券対象になっている。１０年前に持ち時計ナンバーワン、７番人気で１着だった７歳馬ストレイトガールに続くか。