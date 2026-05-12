タレントの青木さやか（53）が、長女からのプレゼントを飾ったおしゃれな自宅の様子を公開し、反響を呼んでいる。

【映像】リノベした青木さやかのおしゃれな自宅（複数カット）

2025年4月、自身のYouTubeチャンネルで2LDKから1LDKにリノベーションした自宅のルームツアーを公開していた青木。テレビやジェットバスが付いた木目調のバスルームや広々としたキッチンなどを披露し、「家具も装飾もすべてがセンスある」「おしゃれかつ生活感がちゃんとあってステキです」と話題になっていた。

16歳長女からのプレゼントを飾ったおしゃれな部屋を公開

2026年5月11日にはInstagramを更新し、16歳の長女と過ごした母の日の様子を投稿。「下北沢で待ち合わせをして娘と焼肉を食べました。コウモリランをくれました。母の日だからです。優しい娘で、わたしの若い頃とだいぶ違います。ありがとう！」とつづり、長女からのプレゼントが飾られた自宅の写真を披露。

この投稿には、「ステキな母の日ですね」「板から生えてるコウモリラン、オシャレですよね。娘さん、センスいいですね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）