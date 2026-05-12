◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―広島（１２日・岐阜）

巨人の戸郷翔征投手が１２日、広島戦で今季初白星を目指して今季２度目の先発に臨むも、５回に小園に勝ち越しソロを浴びるなど５回１１０球を投げて６安打３失点６Ｋで降板となった。

初回、先頭・大盛にはいきなり右前安打を浴びて、２番・菊池には犠打。さらに３番・小園、４番・坂倉へ２者連続四球。１死満塁とピンチをつくった。ここで５番・モンテロをスライダーで空振り三振。６番・持丸には１４９キロ直球を投げ込んで空振り三振。３１球を要しながらピンチを切り抜け、「よっしゃ！」と声を上げながら、グラブをポンとたたくと、岐阜のファンからは大歓声が注がれた。

２回もこの回の先頭・二俣に左前安打を浴びたが、８番・田村を二ゴロ、併殺。９番・床田のファウルゾーンへの飛球を右翼手・平山が滑り込みながらキャッチする好プレー。味方にも助けられて、この回も無失点に抑えた。

１―０の３回はテンポ良く３者凡退。内海投手コーチは「初回のピンチを乗り切って以降、リズムも良くなってきた。味方が先制してくれたので粘り強く投げてほしい。今季初勝利できるように頑張ってもらいたい」とエールを送った。

４回は、この回の先頭・坂倉に右中間を破る二塁打を浴びたが、５番・モンテロを１４８キロ直球で空振り三振。６番・持丸には左前安打、７番・二俣には死球。１死満塁で８番・田村にフォークを右前へ運ばれる同点の右前適時打。なお１死満塁では９番・床田の二ゴロの間に三塁走者が生還して広島が勝ち越し。戸郷はがっくりと肩を落とした。

それでもすぐさま味方が追いついて２―２の同点で迎えた５回。菊池、小園を２者連続でフォークで空振り三振を奪ったが、４番・坂倉にカーブを捉えられて右翼席ギリギリに飛び込む勝ち越しのソロを浴びた。

５回の打席で代打を送られて戸郷は降板となった。

戸郷は今季オープン戦３登板で防御率９・００と結果が出ず、開幕は２軍スタートとなった。今季初先発となった４日のヤクルト戦（東京Ｄ）では５回１００球を投げ６安打５失点。初回には直球で１５０キロ超えもマークしたが敗戦投手となっていた。一方で「もちろんダメなこともありましたけど、真っすぐでファウルが取れているのは良かった。いいものは出てきている」と収穫もあった。

岐阜での登板は２４年９月５日のヤクルト戦以来２度目。中４日でマウンドに上がり、７回１安打無失点で３年連続２ケタ１０勝目をつかんだ思い出の地での登板に「球場の雰囲気だったりは覚えている。本当に良い思い出が岐阜にはある」と意気込んでいたが苦しい結果となった。