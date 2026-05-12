◇プロ野球 セ・リーグ 巨人-広島(12日、岐阜)

巨人先発・戸郷翔征投手が5回3失点で、今季2度目の先発マウンドを終えました。

5回5失点で黒星を喫した前回4日ヤクルト戦から中7日の登板。初回はいきなり1アウト満塁のピンチを背負います。しかしモンテロ選手と持丸泰輝選手から連続で空振り三振。31球を要するも、初回を無失点で立ち上がりました。

2回と3回は3人で切って取ると、1点リードの4回は、2本のヒットと死球で、再び1アウト満塁のピンチを招きます。ここで田村俊介選手にライトへ同点タイムリーを打たれると、続く9番・床田寛樹投手の内野ゴロの間にもう1点失い、逆転を許しました。

打線に追いついてもらった直後の5回は、先頭から連続三振を奪い、2アウトに。しかし、広島4番・坂倉将吾選手にフルカウントから勝ち越しソロホームランを被弾。悔しさからか帽子で顔を覆うしぐさを見せました。

その後戸郷投手は5回裏に打順が回ると、代打を送られて交代に。この試合は5回110球、6被安打(うち1被本塁打)、6奪三振、3与四死球、3失点でした。