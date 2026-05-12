「手が良い女すぎる」東海オンエア・りょう、ロングネイルが話題に！ 「どこのギャル!?と思ったら」
「手が良い女すぎる」東海オンエア・りょう、ロングネイルが話題に！ 「どこのギャル!?と思ったら」
YouTuberグループ・東海オンエアのりょうさんは5月11日、自身のInstagramを更新。ロングネイルに「手が良い女すぎる」「どこのギャル!?と思ったら」といった声が上がっています。
【写真】東海オンエア・りょうのロングネイル
「手だけ見ると完全に女www」りょうさんは「ネイルってテンション上がるんだね」とつづり、2枚の写真を投稿。シーシャやコーヒーを楽しむ様子を載せていますが、青と白のネイルが目を引きます。しかも、まるでギャルのようなロングネイルです。どういう経緯で着けることになったのか、気になりますね。
ファンからは「手が良い女すぎる」「手だけ見ると完全に女www」「どこのギャル!?と思ったら」「手タレできる普通に」「りょうくんようこそ ネイル沼へ」「そんなわけない光景で草」などの声が寄せられました。
「Ryo is perfect 人間」3月31日の投稿でも、シーシャを楽しむ姿を公開していたりょうさん。ファンからは「Ryo is perfect 人間」「ばりかっこいい」など、称賛の声が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。(文:堀井 ユウ)
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