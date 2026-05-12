中東情勢の悪化を受けて県庁の全部局による会合が開かれ、山本知事は「石油関連製品の価格上昇などの影響が出始めている」との認識を示し、「必要な対応をしていきたい」と述べました。

県庁で１２日に開かれた連絡会議。中東情勢の悪化を受けて庁内で情報を共有し部局横断での対応のため設置されているもので、２回目の開催です。

山本知事は前回の会合で、「特筆すべき大きな影響は出ていない」との認識を示していましたが、１２日には、「石油関連製品の価格上昇などの影響が出始めている」と、前回よりも警戒感を強めました。

その後の知事会見で知事は、必要な対応として当初予算や５月補正予算の枠組みを活用するほか、今後も必要な予算措置を講じる考えを示しました。

「国の対応も見定めながら、これから中東情勢がどうなるかをよく見ながら、我々としてできる対応を迅速かつ落ち着いて取っていくということに尽きると思います。」（山本知事）

また、中東情勢を分析し対策を検討するための有識者会議については、知事との個別対談形式で順次開催すると発表しました。会議には現時点で６人がメンバーに選ばれていて、第１回として、今月１９日に青山社中の朝比奈一郎ＣＥＯと「中東情勢に対して県がとるべき対応」をテーマに話し合うということです。