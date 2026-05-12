富岡市で３４年続くシャクヤク園がことしを最後に閉園することになり、最後のシャクヤクをひとめ見ようと多くの人が訪れています。

富岡市上黒岩にある「富岡しゃくやく園」には、５０品種・約５０００株のシャクヤクが植えられています。ことしは、咲き始めが早かったのに加えて５月上旬に暖かい日が続いたことから一斉に開花し、いま見頃を迎えています。

シャクヤクは、ひとつの花が大きく華やかに咲くのが特徴で、白や赤、ピンクに加えて黄色の花も園内を彩ります。「ゴールデンラズベリーローズ」という品種は、咲き始めは、濃いピンクで、花が開くにつれて淡いピンクや白に変わっていく様子を楽しむことができます。

このシャクヤク園は、３４年前にオープンし、毎年多くの人を魅了してきましたが、ことし限りで閉園することを発表しました。近隣の５軒の農家で花の植え付けや管理を行っていて、高齢化に加え後継者がいないことから継続が難しくなったということです。

１２日には、県外からも多くの人が訪れ、閉園を惜しみながら、満開のシャクヤクを目に焼き付けていました。ことしで最後の「富岡しゃくやく園」は花の見ごろに合わせてあと１０日ほど営業する予定だということです。