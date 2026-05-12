東和銀行は１２日、新たな頭取に北爪功副頭取が６月に就任する人事を発表しました。江原洋頭取は、相談役会長に就任します。

北爪新頭取は、１９６４年生まれの６１歳。１９８７年に東和銀行に入行し、２０２０年から専務、２０２５年から副頭取に就任しました。12日の取締役会で人事案が内定したもので、来月２５日の株主総会と取締役会を経て正式に頭取に就任します。東和銀行で頭取が交代するのは６年ぶりです。

また、１２日の取締役会では江原頭取が相談役会長に、岡部晋常務が専務に就任することも内定し、代表権は北爪新頭取と岡部新専務が持ちます。

「３年後の自己資本比率８％、この達成が私に与えられた使命だと思っています。我々みんなでやるべきことをしっかりやれば３年後、達成できるというふうに考えております。良い商品やサービスを提供して、これからも地域の皆さんにお役に立てるように頑張ってまいります」（北爪副頭取）

会見では、東和銀行の昨年度の決算も発表され、去年４月からことし３月までの当期純損失は２４５億円で、２００９年３月期以来、１７年ぶりの赤字となりました。国内の金利が上昇傾向にある中、保有している有価証券の含み損を前倒しで計上したことが赤字の要因です。

一方、銀行の本業のもうけを示す「コア業務純益」は８８億円で、前の年より３０億円増加しました。

「決算については大きな赤字という形になりましたけれども、トップラインは順調でＶ字回復にはきっちりといける体制となっております。今年度以降、業績も急激に回復してどんどん良くなっていくというふうに思っています」（江原頭取）