修学旅行で長崎を訪れた高校生を対象にした平和学習が映画館で開かれました。

若い世代へ被爆の記憶をつなぐための新たな取り組みが模索されています。

平和学習が開かれたのは、長崎市のみらい長崎ココウォーク内の映画館。

神奈川県の横浜隼人高校の修学旅行生 約140人が参加しました。

（修学旅行生）

「映画館ならではだと思うので、やっぱり迫力が伝わると思う」

（修学旅行生）

「今まで直接話を聞く機会があまりなかったので、原爆資料館で見た資料と照らし合わせながら聞いていきたい」

（被爆者 八木 道子さん）

「残ったのは川と道だけ。そこにいた人も家もみんな燃えてしまった。私たちは原子爆弾が爆発した後に水はやるなと言われた。水飲ませたらだめと」

講話を行ったのは長崎市鳴滝で6歳の時に被爆した八木 道子さん(87)。

元小学校教諭の経験を活かし20年以上、修学旅行生などに平和の大切さを語ってきました。

（被爆者 八木 道子さん）

「被爆者とは原子爆弾の(被害に)あってしまった人のこと。放射能を受けてしまった人のことを被爆者という。私もその1人。あなた方に平和のバトンを渡すつもり。黙っていても絶対平和は広がらない」

県内では平和学習を軸とした修学旅行生の誘致を進めていますが、講演会場の不足や、宿泊先で夜間に講演を行う際の講師の確保などが課題となっていました。

その解決につながればと、修学旅行生を受け入れる機会が多い長崎バス観光が、映画館の活用を企画しました。

生徒たちは真剣な表情で耳を傾け、被爆者の“生の声”を心に刻んでいました。