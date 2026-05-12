バドミントン混合ダブルスで五輪２大会連続銅メダルを獲得した女子ダブルスの五十嵐有紗（旧姓東野）が１０日に、元選手でコーチの五十嵐優と六本木ヒルズ内にある高級ホテル「グランドハイアット東京」で結婚式を挙げた。

出席した元日本代表の潮田玲子さんは、１１日までにインスタグラムのストーリーズで式の様子を紹介。バドミントン界の美女がドレスアップして勢ぞろいした一枚をアップした。

新郎新婦の後ろに９人が並んだ記念写真では、黒のワンピースでピースをする志田千陽や、白いシースルーの上着で笑顔を見せる福島由紀の姿があった。

また、左ひざの大けがから復帰を目指してリハビリ中の松山奈未もグレーの衣装で笑顔を見せ、潮田玲子さんと陣内貴美子さんはともに黒い衣装で、腕の部分がシースルーの衣装だった。

潮田さんは「昨日は可愛い後輩のとっても素敵な結婚披露宴に出席してきました 本当に幸せな気持ちになるお式でした 華やかなゲストの皆さんにも会えて嬉しかった ありさ、ゆうくんおめでとう」とメッセージを添えた。

五十嵐は渡辺勇大との混合ダブルスで“わたがし”の愛称で活躍し、五輪で２１年東京大会、２４年パリ大会で銅メダルを獲得。パリ五輪後に渡辺とのペアを解消し、女子ダブルスへ転向。２５年夏に志田千陽とのペア結成を発表した。

２４年８月には元選手でコーチの五十嵐優との結婚を発表していた。