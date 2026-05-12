畑芽育の前髪、志田未来がばっさり切る→「カッパじゃん！」ぱっつんオン眉 ドラマ『エラー』の動画に反響
俳優・畑芽育の前髪ぱっつん動画が、ABCテレビ・テレビ朝日系ドラマ『エラー』（毎週日曜 後10：15）の公式インスタグラムで、12日までに公開された。
【動画】ドラマ『エラー』畑芽育の前髪を志田未来がばっさりカット→かわいすぎ
同作は、畑と志田未来がW主演。とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・未央（志田）が真実を知らないまま友情を育むオリジナルストーリー。本来なら心を通わせるはずのない2人が、罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を描く。
10日に放送された第5話では、未央がユメの前髪をカットする場面があった。未央が「はい、じっとしててくださいよー」と美容師になりきり、ハサミでユメの前髪をばっさり。ユメは「ちょっと、え…？」「カッパじゃん！」と自分でツッコミ、未央が「オン眉かわいいって！」とフォローする、ほのぼのシーンとなった。
この動画が公開され、ファンからは「カッパじゃん！に笑った」「オン眉なんて、可愛い人しか似合わへん」「ユメちゃんのオン眉、可愛いよ!!」など、多数の声が寄せられている。
第5話は、TVerで見逃し配信を実施。
【動画】ドラマ『エラー』畑芽育の前髪を志田未来がばっさりカット→かわいすぎ
同作は、畑と志田未来がW主演。とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・未央（志田）が真実を知らないまま友情を育むオリジナルストーリー。本来なら心を通わせるはずのない2人が、罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を描く。
この動画が公開され、ファンからは「カッパじゃん！に笑った」「オン眉なんて、可愛い人しか似合わへん」「ユメちゃんのオン眉、可愛いよ!!」など、多数の声が寄せられている。
第5話は、TVerで見逃し配信を実施。