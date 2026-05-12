女優の江守沙矢（37）が12日、Xを更新。結婚と出産を報告した。

江守は「皆様にご報告があります。私、江守沙矢は結婚し、2026年2月24日に第一子を出産いたしました」と報告し、ドレス姿や子どもの写真をアップした。

続けて「本来であればもっと早くお伝えしたかったのですが、直近で子宮の手術を経験していたためハイリスクな妊娠・出産ということもあって、まずは母子の健康を最優先に考え、無事に産まれてから落ち着いたタイミングで・・・と慎重に判断させていただきました」と説明した。

また「SNS低浮上の中、急なお知らせで驚かせてしまったかもしれませんが、事情を汲んで見守ってくださった関係者の皆様、そして変わらず支えてくださったファンの皆様には感謝の気持ちでいっぱいです」と感謝を伝え「これからも俳優としてのお仕事は変わらず続けてまいります。母になった経験を力に変えて、より一層深みのある表現をお届けできるよう精進していきますので、新しい一歩を踏み出す私を、温かく見守っていただけたら嬉しいです。2026年5月12日 江守沙矢」と今後についてつづった。

江守は埼玉県出身、88年10月15日生まれ。主な出演作にNHK連続テレビ小説「虎に翼」鈴木博子役、NHK大河ドラマ「青天を衝け」玉蝶役等。