◇MLB ジャイアンツ9-3ドジャース(日本時間12日、ドジャー・スタジアム)

ドジャース・大谷翔平選手は日本時間12日、ジャイアンツ戦で5打数ノーヒットの成績。ここ数試合で打撃のペースを落としている大谷選手の状態について、試合後にロバーツ監督が言及しました。

この日「1番・DH」として先発出場した大谷選手。初回の第1打席からファーストゴロに倒れると、その後もジャイアンツの投手陣を攻略できず、5打数無安打の成績となりました。

特に5月に入ってからは苦しい状況が続いている大谷選手は、今月に入り9試合で36打数4安打、月間打率.111と苦戦。

試合後、ロバーツ監督は大谷選手の状態について「調子が良くなかった序盤の頃でも、彼は四球を選んで出塁できていました。でも今は、なんとか自分のスイングで状態を抜け出そうとしているように見えます。多くの打者が不調になると、スイングして抜け出そうとしてしまうものなんです。今夜はまさにそんな感じでした」と言及しました。

この日は大谷選手自ら志願して、今季3度目となる屋外での打撃練習を実施。52スイング中17本の柵越えを放ちました。指揮官も「打撃練習は良かったと思います。意図も良かったですし、センターから逆方向へのホームランもすごく良かった。でも試合になると、結局またこれまでの状態に戻ってしまった感じ」と語りました。

さらに、「ちょっと焦りすぎているんだと思います。本当にそう感じます」とロバーツ監督。「今日もフィールドでの練習では、しっかり逆方向やセンター中心に打とうとしていましたし、いい打撃練習をしていたと思います。でも、今年の彼の全打席を見ている中で感じるのは、ここ数年と比べて引っ張り方向の打球、つまり右側への打球がかなり増えているんです。そういうところからも、少し焦りがあるように見えます」と言葉を続けました。

ジャイアンツとの初戦を落としたドジャースは、第3戦に大谷選手が先発登板の予定。これまで二刀流出場は3試合、投手専念が3試合で出場していましたが、「大谷選手は水曜日に登板する予定ですが、その日に打者として出場させるかはまだ決めていません。登板日に打たせない日も出てくると思います」と言及。

さらに「まだ最終的な判断はしていませんが、投手として彼に求めている負担を考えると、(休養日の)可能性については、十分に検討するべき」と休養日を示唆しました。