北海道がマックス・ヒサタケの退団を発表…期限付移籍で加入「多くの目標を達成できた」

5月12日、B1東地区のレバンガ北海道は、期限付移籍にて加入していたマックス・ヒサタケの契約満了を発表した。また移籍元であるB2東地区の青森ワッツはチームオプションの行使により、5月31日付で同選手との契約を解除し、自由交渉選手リストへ公示することを発表した。

28歳のマックス・ヒサタケはアメリカ出身で、203センチ105キロのパワーフォワード。2021－22シーズンにサンロッカーズ渋谷に加入後、計7チームを渡り歩いた。2024－25シーズンに青森に加入したのち、今シーズン途中の2026年3月に期限付移籍にて北海道に加入した。北海道では16試合に出場し、平均8.6得点7.8リバウンドを記録した。

今回の発表に際して、同選手は「シーズンが終わり、時が来ました。素晴らしいシーズンでした。私たちはこの1年素晴らしいシーズンを過ごし、全員がハードワークをすることで、多くの目標を達成することができました。ここには、素晴らしい仲間と、恐れを知らない競争心の強いチームメートたちがそろっています。ファンの皆さまへ、いつも私たちの試合に足を運んでくれて、アリーナを満員にしてくれて、本当にありがとうございました。あなたたちが試合をとてもエキサイティングにしてくれて、とても感謝していますし、そのことで私たちも一緒に楽しむことができました」とコメントを残した。

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