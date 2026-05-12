青森ワッツがラシャード・ケリーの退団を発表…今シーズン平均14.4得点「みんなは私にとって永遠の家族」

5月12日、B2東地区の青森ワッツは、ラシャード・ケリーが契約満了に伴い2025－26シーズン限りで退団することを発表した。また同選手の海外クラブへの移籍が合わせて発表された。

アメリカ出身で30歳のケリーは、203センチ102キロのパワーフォワード。2018年より海外7カ国のリーグを渡り歩いたのちに、2024－25シーズンより青森ワッツに加入した。2年目となる今シーズンは平均14.4得点7.9リバウンド4.8アシスト1.6スティールを記録し、4部門でチームハイの記録を残した。

今回の発表に際して、同選手は「ワッツファミリーの皆さんこんにちは、ラシャード・ケリーです。皆さんのことが大好きで、皆さんに会えなくて寂しくて、そして皆さんが私のために過去2シーズンやってくれたすべてのことに感謝していると伝えたいです。渡邊社長、北谷GM、高岡HC、ファンの皆さん、手塚MGR、小田原TR、石久保AT、渡邉SC、それにチームメートたち、みんなは私にとって永遠の家族です。みんなのサポートや、私を支えるための力強い励ましの言葉のおかげで2年間戦い抜くことができました。本当に最高なチームなので、また将来会える日を楽しみにしています。それまではリフレッシュ、リカバーして、来年のために準備する時間です。繰り返しになりますが、本当にありがとうございました。そしてラシャードケリーは皆さんを愛しています」とコメントした。

【動画】最終戦を前に帰国したケリーからメッセージ