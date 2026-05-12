フィギュアスケートのペアでりくりゅうとして親しまれた木下グループ所属の三浦璃来（24）は5月10日に自身のInstagramを更新し、木原龍一（33）との2ショットを公開した。投稿では「ショートケーキになりたかった木原龍一」「ちゃんと人間のままでいてくれてありがとう」と添え、ホテルニューオータニから贈られたケーキを前にした、やわらかな雰囲気のオフショットを紹介している。

【画像】「披露宴かと思った」りくりゅう、春の園遊会での“美しすぎる着物姿” 宮内庁がレアショット公開「りくちゃん綺麗」「何度観ても惚れ惚れ」

写真では、テーブルに置かれたケーキを木原が両手で頬づえをつきながら見つめ、その隣で三浦が楽しそうに笑顔を向けている。プレートには「りくりゅうペア 最高の感動をありがとう」と書かれており、競技を離れた場面でも2人らしい穏やかな空気が伝わってくる。

【画像】ケーキを前に笑顔を見せる三浦と木原（画像は三浦璃来公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「全てが可愛い」「こ、れ、は、可愛すぎる だし、龍一くんの前腕の筋肉えぐい」「ショートケーキ王子だね」「龍一くんまっじで人間でいてくれてありがとう」といった声が寄せられている。