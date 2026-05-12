LPGA Japanは5月8日にInstagramを更新し、明治安田所属の女子プロゴルファー・勝みなみ（27）が米女子ツアー「みずほアメリカズ・オープン」初日に、米ツアー初のホールインワンを達成した瞬間を公開した。投稿では、163ヤードの7番パー3でツアー自身初のホールインワンを決めた勝のショット動画と、試合後のインタビュー動画を紹介している。

【画像】36歳女子ゴルファー、ラフなブラトップの“へそ出し”姿を公開し肉体美に反響 「筋肉すごい」「スイングよりスタイルに目が」

動画では、勝がユーティリティーで放ったボールがグリーンに落ち、数度バウンドしてからカップへ吸い込まれていく。インタビューでは、黒のウェアとキャップ姿の勝がマイクの前で「打った感じもすごく良かったですし、グリーンに落ちてくれたのでその後は見ていなかったんですけど、周りのギャラリーの方の反応で、入ったんだなと思いました」と振り返っており、劇的な一打の余韻が伝わってくる。

【画像】ホールインワンを振り返る勝（画像はLPGA Japan公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「やったぁ勝っちゃん！！」「おめでとうございます 嬉しすぎる」「実質ど真ん中やな！」「みんな え？ みたいになってる」といった驚きと祝福の声が寄せられている。