asmi、新曲「JUNK AND PONG」配信リリース決定！クボタカイが書き下ろし
asmiが、新曲「JUNK AND PONG」を5月13日に配信リリースする。
■CDシングル「あわ」にも収録
「JUNK AND PONG」は、クボタカイが書き下ろした楽曲。クボタカイの言葉とasmiの歌声が重なりどんな楽曲が生まれたのか、ファンはリリースを楽しみにしよう。
また、「JUNK AND PONG」と、asmi自身が作詞作曲を手掛けた「東京タワー」が、6月10日に発売されるCDシングル「あわ」に収録されることも決定した。その他、シングル詳細はオフィシャルサイトで。
■リリース情報
2026.05.13 ON SALE
DIGITAL SINGKE「JUNK AND PONG」
https://asmi.lnk.to/JUNK_AND_PONG
2026.06.10 ON SALE
SINGLE「あわ」
https://asmi.lnk.to/awa
■【画像】「JUNK AND PONG」の配信ジャケット
■関連リンク
asmi OFFICIAL SITE
https://www.rooftop.tokyo/asmi