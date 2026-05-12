asmi、新曲「JUNK AND PONG」配信リリース決定！クボタカイが書き下ろし

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

asmiが、新曲「JUNK AND PONG」を5月13日に配信リリースする。

■CDシングル「あわ」にも収録

「JUNK AND PONG」は、クボタカイが書き下ろした楽曲。クボタカイの言葉とasmiの歌声が重なりどんな楽曲が生まれたのか、ファンはリリースを楽しみにしよう。

また、「JUNK AND PONG」と、asmi自身が作詞作曲を手掛けた「東京タワー」が、6月10日に発売されるCDシングル「あわ」に収録されることも決定した。その他、シングル詳細はオフィシャルサイトで。

■リリース情報

2026.05.13 ON SALE

DIGITAL SINGKE「JUNK AND PONG」

https://asmi.lnk.to/JUNK_AND_PONG

2026.06.10 ON SALE

SINGLE「あわ」

https://asmi.lnk.to/awa

■【画像】「JUNK AND PONG」の配信ジャケット

■関連リンク

asmi OFFICIAL SITE

https://www.rooftop.tokyo/asmi