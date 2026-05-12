『GQ JAPAN』の公式Instagramが更新され、宇多田ヒカルが黒いオフショルドレスを身に纏った姿が公開された。

【写真】背中が大きく開いたエレガントな黒のオフショルドレス姿の宇多田ヒカル

■『GQ JAPAN』で見せた宇多田ヒカルの圧倒的な気品

現在発売中の『GQ JAPAN』6月号の表紙を飾っている宇多田。この撮影が行われたのは、ロンドンと東京を行き来する宇多田の多忙なスケジュールの合間を縫って初春の東京で行われた。

本投稿では、宇多田の美しさが際立つ写真が複数枚披露された。中でもとりわけ人々の視線を奪ったのは、和室で撮影された1枚だ。ショートヘアの潔い首筋から、滑らかに、そして美しく伸びる背中のライン。それを際立たせているのは、漆黒のオフショルダードレスである（4枚目）。畳とドレスのコントラストと佇む宇多田の美しい背中のラインは、エレガンスと気品に満ちている。その他、表紙でも圧倒的な存在感を放ったベージュコートを纏った姿（1枚目）、プリント柄のジャケットを羽織った窓越しのショット（2枚目）も公開。

SNSには「和の空間もお似合いです」「めちゃくちゃ可愛い」「とても綺麗」という絶賛の声が続々と集まっている。

■写真：背中が大きく開いたエレガントな黒のオフショルドレス姿の宇多田ヒカル