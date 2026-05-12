6月3日で雲仙・普賢岳の大火砕流から35年を迎えます。

この春、警察学校に入校した新人警察官が災害現場を訪れ、当時の被害などを学ぶと共に犠牲となった人に祈りを捧げました。

（雲仙普賢岳記念館 杉本 伸一 館長）

「警察官が(住民らを)逃がそうと懸命に広報した。広報したことで自らも命を落とされた」

大火砕流に巻き込まれた警察車両などを見学した県警の初任科生35人。

災害を風化させず、警察官の任務の重要性を自覚するため、警察学校に入校した初任科生は毎年、この場所を訪れています。

現場を見学したあと、犠牲者に花をささげ冥福を祈りました。

（南島原市出身 八木 花楓 巡査）

「災害を止めることはできないけれど備えて私たちも強い警察官になれたらいい」

1991年に発生した雲仙・普賢岳の大火砕流。

43人の犠牲者のうちの2人は火砕流の発生と避難を住民に呼びかけた警察官でした。

初任科生の1人、島原市出身の村上 竜之輔さん。

幼い頃祖父母から災害の経験を聞き、地域住民の安全を守れる存在になりたいと警察官を志望したそうです。

（島原市出身 村上 竜之輔 巡査）

「祖父母の家が火砕流で流されたと聞いて、亡くなった警察官のように地域の人を第一に考え行動できる警察官になりたい」

（県警察学校 朝末 英一 校長）

「長崎県と県民のために奉仕をして残念ながら殉職した。その気持ちを後世に伝える学生にもその気持ちを知ってもらう。雲仙・普賢岳大火砕流を風化させないために毎年慰霊している」

13日も53人の初任科生が現場を訪れる予定です。