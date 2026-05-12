＜大相撲五月場所＞◇三日目◇12日◇東京・両国国技館

【映像】腕太っ！“ただならぬ”ガタイのプロレスラー（アップ）

人気力士が土俵を降り、西の花道を下がっていく姿を中継カメラが追いかけるように映し出すと、すれ違うように一瞬だけ映り込んだ「あまりにゴツい人物」がネット上で大きな話題を呼び「力士並みに強そう」「通路付近にゴツいの映ってるなぁ…」「腕太っ」などの反響が相次いだ。

注目のシーンは前頭十枚目・朝乃山（高砂）と前頭十一枚目・宇良（木瀬）の一番の直後だった。敗れた宇良が西の花道を奥へ下がっていく際、その姿を追ったカメラの端に、通路脇で観戦する一人の男性の姿が捉えられた。

一瞬の出来事ながら、白いTシャツから剥き出しになった極太の二の腕、鍛え上げられたムキムキで分厚い上半身。力士に負けず劣らずの存在感を放つ“ただならぬ”肉体美でファンの視線を釘付けにしたのは、新日本プロレス所属のプロレスラーで“HEAT STORM”こと上村優也。

眼鏡をかけ、私服姿でも隠しきれないプロレスラーのガタイの良さにファンが反応。X（旧Twitter）では「通路付近にゴツいの映ってんなぁ…」「上村さん映ってびっくりした」「今日の大相撲、上村優也選手が一瞬カメラで抜かれた瞬間、大声出てしまった...！」といったプロレスファンからの驚きの投稿が続出。さらに「力士並みに強そう」「腕太っ」といった驚きの声が寄せられた。

取組では、立ち合い力強く踏み込んだ朝乃山が右、さらに左を鋭く差して一気に前へ出る盤石の相撲を披露。曲者・宇良につけ入る隙を一切与えず、圧倒的な圧力で押し出した。宇良は勢い余って土俵下に大きく吹っ飛んで2敗目、勝った朝乃山は2勝目を挙げた。

その後、観戦を終えた上村は自身のXを更新。土俵をバックに「モチベーションめっちゃ上がりました！ 僕も早く闘いたい！」と綴っている。

（ABEMA／大相撲チャンネル）