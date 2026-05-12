ロバーツ監督が明言

米大リーグ、ドジャースは11日（日本時間12日）、本拠地ジャイアンツ戦に3-9で敗れた。大谷翔平投手は「1番・DH」で先発も5打数無安打。打撃で不振にあえぐ中、試合後に飛び込んだ一報に、ネット上の日本ファンからは納得の声が相次いだ。

大谷はこの日のジャイアンツ戦も5打数無安打で打率.233。4月26日（同27日）のカブス戦を最後に11試合本塁打がない。5月の打撃成績は36打数4安打で打率.111と、打撃面に関しては極度の不振に陥っている。

試合後、ロバーツ監督は会見で13日（同14日）、あるいは14日（同15日）のいずれかで野手としては休養を与える可能性に言及した。

「彼は水曜日に登板する予定だが、その前後のどこかで打者として出場させないかどうかは、検討中だ。ただ、彼に投手として求めている役割を考えれば、それは当然の疑問だと思う。まだ結論は出していないが、間違いなく選択肢の一つだ」

13日（同14日）は先発登板予定。同日に投手専念で出場し、翌日にDHで出場するか、13日（同14日）に投打二刀流で出場し、翌日は完全休養とするかを検討するという。

試合終了からおよそ30分後に舞い込んだ一報に、ネット上の日本ファンも即座に反応。「休養アリ」「休養に1票お願いします」と賛同する声が上がり、二択に対して「完全休養して欲しい」「完全休養一択だろ」「流石にヤバいだろ…」「出ずっぱりだもの…休んで良いと思う」との指摘も上がった。



（THE ANSWER編集部）