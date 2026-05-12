◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―広島（１２日・岐阜）

巨人の戸郷翔征投手が広島戦で今季２度目の先発。４回に満塁のピンチから２点を失った。

初回、先頭・大盛にいきなり右前安打を浴びて、３番・小園、４番・坂倉には２者連続四球を与え１死満塁とピンチを。ここで５番・モンテロをスライダーで空振り三振。６番・持丸には１４９キロ直球を投げ込んで空振り三振。３１球を要しながらピンチを切り抜け、「よっしゃ！」と声を上げながら、グラブをポンとたたくと、岐阜のファンから大歓声が注がれた。

２回もこの回の先頭・二俣に左前安打を浴びたが、８番・田村を二ゴロ併殺。９番・床田のファウルゾーンへの飛球を右翼手・平山がダイビングキャッチするなど守備にも助けられて、この回も無失点に抑えた。

１―０の３回はテンポ良く３者凡退。内海投手コーチは「初回のピンチを乗り切って以降、リズムも良くなってきた。味方が先制してくれたので粘り強く投げてほしい。今季初勝利できるように頑張ってもらいたい」とエールを送った。

４回は、この回の先頭・坂倉に右中間を破る二塁打を浴びたが、５番・モンテロを１４８キロ直球で空振り三振。６番・持丸には左前安打、７番・二俣には死球。１死満塁で８番・田村にフォークを右前へ運ばれる同点の右前適時打。なお１死満塁では９番・床田の二ゴロの間に三塁走者が生還して広島が勝ち越し。戸郷はがっくりと肩を落とした。

戸郷は今季オープン戦３登板で防御率９・００と結果が出ず、開幕は２軍スタートとなった。今季初先発となった４日のヤクルト戦（東京Ｄ）では５回１００球を投げ６安打５失点。初回には直球で１５０キロ超えもマークしたが敗戦投手となっていた。一方で「もちろんダメなこともありましたけど、真っすぐでファウルが取れているのは良かった。いいものは出てきている」と収穫もあった。

岐阜での登板は２４年９月５日のヤクルト戦以来２度目。３年連続２ケタ１０勝目をつかんだ吉兆の地での登板に「球場の雰囲気だったりは覚えている。本当に良い思い出が岐阜にはある」と意気込んでいた。