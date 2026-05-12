2026年5月13日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年5月13日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
家でのんびりしよう。趣味や創作活動で１日が充実するはず。
人間関係の整理を。マイナスになる人とは縁を切りたいところ。
忙しい1日。時間がないなら頼まれごともキッパリ拒否して！
無駄を省き過ぎて心がカサカサに。ゆとりを持つ工夫をしよう。
今日のうまい話や取り引きには落とし穴が潜んでいるかも……。慎重に判断を。
マイペースになり過ぎて周囲を置き去りにしそう。協調精神を持って。
なくしものに注意。高級品は持ち歩かないようにすること。
友人同士の飲み会が楽しい日。いろんなメンバーを集めてみて。
友達との交流で知識が深まる暗示。積極的に会話しよう。
人の反応は気にせず、強気一点張りでやっていくと幸運に。
気前がいいと幸運到来。友達に贈り物をするのも◎。
礼儀正しくしよう。目上の人からかわいがってもらえる暗示あり。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
家でのんびりしよう。趣味や創作活動で１日が充実するはず。
11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
人間関係の整理を。マイナスになる人とは縁を切りたいところ。
10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
忙しい1日。時間がないなら頼まれごともキッパリ拒否して！
9位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
無駄を省き過ぎて心がカサカサに。ゆとりを持つ工夫をしよう。
8位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
今日のうまい話や取り引きには落とし穴が潜んでいるかも……。慎重に判断を。
7位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
マイペースになり過ぎて周囲を置き去りにしそう。協調精神を持って。
6位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
なくしものに注意。高級品は持ち歩かないようにすること。
5位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
友人同士の飲み会が楽しい日。いろんなメンバーを集めてみて。
4位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
友達との交流で知識が深まる暗示。積極的に会話しよう。
3位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
人の反応は気にせず、強気一点張りでやっていくと幸運に。
2位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
気前がいいと幸運到来。友達に贈り物をするのも◎。
1位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
礼儀正しくしよう。目上の人からかわいがってもらえる暗示あり。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)