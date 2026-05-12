今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2026年5月13日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

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人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年5月13日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


家でのんびりしよう。趣味や創作活動で１日が充実するはず。

11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


人間関係の整理を。マイナスになる人とは縁を切りたいところ。

10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


忙しい1日。時間がないなら頼まれごともキッパリ拒否して！

9位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


無駄を省き過ぎて心がカサカサに。ゆとりを持つ工夫をしよう。

8位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


今日のうまい話や取り引きには落とし穴が潜んでいるかも……。慎重に判断を。

7位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


マイペースになり過ぎて周囲を置き去りにしそう。協調精神を持って。

6位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


なくしものに注意。高級品は持ち歩かないようにすること。

5位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


友人同士の飲み会が楽しい日。いろんなメンバーを集めてみて。

4位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


友達との交流で知識が深まる暗示。積極的に会話しよう。

3位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


人の反応は気にせず、強気一点張りでやっていくと幸運に。

2位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


気前がいいと幸運到来。友達に贈り物をするのも◎。

1位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


礼儀正しくしよう。目上の人からかわいがってもらえる暗示あり。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)