【ひらがなクイズ】解けるとすっきり！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントはイタリアン
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、暑い季節に気になる肌の状態やイタリア料理などで活躍する粉の種類など、3つの言葉を選びました。日常の悩みから食の知識、社会的な用語まで、共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせましょう。
あ□□
□□りな
に□□の
ヒント：本物をまねて作られた正真正銘ではない物を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「せも」を入れると、次のようになります。
あせも（汗疹）
せもりな（セモリナ）
にせもの（偽物）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、季節特有の肌の悩み、専門的な食材の名称、そして真贋に関わる身近な言葉を組み合わせました。共通の「せも」という音が、夏場のケアからおいしい食事の背景、そして日常的な注意をうながす言葉まで意外な形でつないでいます。音の響きを意識することで、語彙のバリエーションを再確認できたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、暑い季節に気になる肌の状態やイタリア料理などで活躍する粉の種類など、3つの言葉を選びました。日常の悩みから食の知識、社会的な用語まで、共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
あ□□
□□りな
に□□の
ヒント：本物をまねて作られた正真正銘ではない物を思い浮かべてみてください。
↓
↓
↓
↓
↓
正解：せも正解は「せも」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「せも」を入れると、次のようになります。
あせも（汗疹）
せもりな（セモリナ）
にせもの（偽物）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、季節特有の肌の悩み、専門的な食材の名称、そして真贋に関わる身近な言葉を組み合わせました。共通の「せも」という音が、夏場のケアからおいしい食事の背景、そして日常的な注意をうながす言葉まで意外な形でつないでいます。音の響きを意識することで、語彙のバリエーションを再確認できたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)