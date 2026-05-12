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マイボイスコムは、4回目となる「個食」に関するインターネット調査を4月1日〜7日に実施した。家でひとりで食事をする状況や理由、少量タイプ食品の利用状況などについて聞いた。その結果、家でひとりで食事をする場面は「平日の昼食」が同居者がいる人の4割弱、「平日の朝食」が3割強となった。同居者がいても、家での夕食時に各自違うメニューを食べることがある人は3割強。違うメニューになる理由は「食の好みが違う、好き嫌いがある」が約45％となった（調査対象：マイボイスコムのアンケートモニター、調査方法：インターネット調査（ネットリサーチ）、調査時期：4月1日〜4月7日、回答者数：1万981名）。





同居者がいても、家でひとりで食事をする場面は（複数回答）、「平日の昼食」が38.8％、「平日の朝食」が31.9％だった。「平日の昼食」は女性30〜60代で比率が高く、特に女性50代では約55％となっている。

同居者がいる人のうち、家でひとりで夕食を食べることがある人は2割強となった。そのうち、週に4〜5回以上ひとりで食べる人は6割弱となっている。

ひとりで食べる理由は（複数回答）、「同居者は家にいることがあるが、生活のパターン・リズムが違う」が47.2％、「同居者が、食事の時間に家にいないことがある」が44.0％で上位2項目となった。2世代同居世帯では、「食事のスタイルが違う」が他の層に比べてやや高くなっている。





同居者がいても、家での夕食時に各自違うメニューを食べることがあると回答した人（「よくある」「ときどきある」の合計値）は3割強となった。若年層で比率が高く、特に女性10〜30代では各50％台と高くなっている。また、2世代同居・3世代同居世帯でもそれぞれ4割を超える。





家での夕食時に各自違うメニューを食べることがある人に、その理由を聞いた（複数回答）。「食の好みが違う、好き嫌いがある」が45.1％。「食事のスタイルが違う」が25.3％、「食べる時間帯や生活時間が違うので、それぞれで準備する」が18.0％で続く。「その時の気分・体調などで食べたいものが違う」は女性で比率が高く、男性を上回る。「子どもや大人、高齢者などの年齢や体質によって食べやすいもの・食べられるものが違う」は、女性10〜40代や男性30〜40代でやや高くなっている。

直近1年間に利用した少量タイプの食品・食事セットは（複数回答）、「一人用サイズの冷凍パスタ・麺類」が24.6％、「一人用惣菜パック」「ワンプレートタイプの冷凍食品」「小容量の野菜や肉・魚のパック」が各10％台となった。家での夕食時に各自違うメニューを食べることが「よくある」と回答した人では、「一人用惣菜パック」が他の層より高くなっている。