シチズン・システムズは、シンプルなボタン操作で同社独自のスマートフォン専用アプリ「Health Scan（ヘルススキャン）」と接続できる、Bluetooth搭載のシチズン上腕式血圧計および手首式血圧計の2機種を、5月13日から発売する。

近年、WHO／ISH（世界保健機関／国際高血圧学会）による国際指針をはじめ、国内外のガイドラインにおいて、血圧は医療機関だけでなく日常生活の中で継続的に管理することの重要性が示された。これを受け、家庭での血圧測定を含む日常的な血圧管理への関心が高まっている。



シチズン手首式血圧計「CHWL350C」

同製品は、現在発売しているエントリーモデル「CHUN380」「CHWL350」で培ったシンプルな操作性を継承し、Bluetooth機能を搭載した。専用アプリ「Health Scan」にボタン一つで接続し、測定データを自動転送できる。これによって、従来の紙の血圧手帳への記録の手間を軽減するとともに、アプリ上で日々の血圧変化をグラフで可視化し、スマートフォンで手軽に健康管理を続けられるようサポートする。

また、初めて血圧計を使用する人にも配慮したユニバーサル設計によって、幅広いユーザー層の健康維持に貢献する。

同社は今後も「Health Scan」と連携可能な製品ラインアップを拡充し、日常生活の中で継続できる健康管理を支援していく考え。

［小売価格］オープン価格

［発売日］5月13日（水）

シチズン・システムズ＝https://csj.citizen.co.jp/ja