カゴメは、産地や生産者を応援する新たな取り組み「めぐみめぐるAction！」を1月から始動した。この取り組みは、生産者と生活者がともに支え合う仕組みを通じて、持続可能な農業を支えることを目的としている。今回は、宮崎県にゆかりのあるインフルエンサーが、宮崎県のめぐみの魅力を発信し、届ける。

また、「野菜生活100」季節限定シリーズから「野菜生活100 本日の逸品 宮崎マンゴーミックス」を6月9日から9月上旬まで期間限定で発売する（在庫がなくなり次第、販売終了）。「野菜生活100」季節限定シリーズは、日本各地で愛されてきた特産物を見つけ、地域の果実の魅力を全国の人々に届けてきた。「野菜生活100 本日の逸品」シリーズは、果実のピューレーを贅沢に使用し、濃厚な味わいと豊かな香りを楽しめる人気商品となっている。



「野菜生活100 本日の逸品 宮崎マンゴーミックス」

今回発売する「野菜生活100 本日の逸品 宮崎マンゴーミックス」は、黒潮の影響を受けた温暖な気候と、太陽に恵まれた土地で育った宮崎県産マンゴーの濃厚な甘さを味わえる野菜・果実100％ミックスジュース（野菜汁50％＋果汁50％＝100％）。砂糖不使用で、たっぷりビタミンCと野菜を摂ることができる。自分へのご褒美に、贅沢感や季節感を楽しみながら手軽に野菜をとりたいときにぴったりだとか。おやつやデザートタイム、リラックスしたいシーンにもおすすめになっている。

加えて、「野菜生活100 本日の逸品 宮崎マンゴーミックス」の味わいなどを紹介するプロモーション動画を制作し、店頭やブランドサイトで公開している。

地域の美味しさを全国の人々に届けるこの機会に、ぜひ、季節ならではの味わいを楽しんでほしい考え。

［小売価格］180円前後（税込）

［発売日］6月9日（火）

カゴメ＝https://www.kagome.co.jp