母親のおむつを替えたそのとき、子どもではいられなくなった。誰にも気づかれず人生を奪われていく「ヤングケアラー」の現実を描いたコミックエッセイ【書評】

母親のおむつを替えたそのとき、子どもではいられなくなった。誰にも気づかれず人生を奪われていく「ヤングケアラー」の現実を描いたコミックエッセイ【書評】