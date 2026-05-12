NCT WISHが平成リバイバル 初の日本語タイトル「YO-I-DON!」とTRF「BOY MEETS GIRL」リメイクを収録した両A面シングル

NCT WISHが平成リバイバル 初の日本語タイトル「YO-I-DON!」とTRF「BOY MEETS GIRL」リメイクを収録した両A面シングル