NCT WISHが平成リバイバル 初の日本語タイトル「YO-I-DON!」とTRF「BOY MEETS GIRL」リメイクを収録した両A面シングル
ボーイズグループ・NCT WISHが、7月15日に日本両A面シングル「YO-I-DON! / BOY MEETS GIRL」をリリースすることが発表された。
【画像】期待膨らむ！NCT WISH「YO-I-DON! / BOY MEETS GIRL」ロゴ
同作は日本オリジナルの両A面シングルで、NCT WISHとして初めて日本語をタイトルにした楽曲「YO-I-DON!」（読み：ヨーイドン！）と、TRFによる平成を代表するヒット曲「BOY MEETS GIRL」のリメイクバージョンの2曲を収録。“平成リバイバル”をコンセプトに、音楽と愛で人々の願いや夢を応援し、かなえていくNCT WISHが、世代を問わずすべての人へ「音楽を通して新しい出会いを届けたい」というメッセージを込めた作品になっている。
「YO-I-DON!」は音源に関する詳細は未解禁。「BOY MEETS GIRL」は“出会い”や“恋”、“旅立ち”をテーマにした1990年代を代表する名曲で、NCT WISH自身にとっても初のJ-POP楽曲リメイクとなる。
楽曲ロゴも解禁され、「YO-I-DON!」はNCT WISHのメンバーカラーが配色され、タイトルのとおり明るく元気な印象で、懐かしさも感じさせる雰囲気に仕上がっている。「BOY MEETS GIRL」は、ボタンやチェック柄があしらわれたエモーショナルな雰囲気となっている。
4月には、アルバム『Ode to Love - The 1st Album』をリリースし、韓国の地上波音楽番組で3冠を達成するなどキャリアハイを更新し続けるNCT WISH。デジタル上でも各国の音楽配信チャートを席巻し、「Ode to Love」のミュージックビデオは1000万回再生を自己最速で達成。TikTokやYouTube Shortsなどのショート動画プラットフォームでも日々存在感を示している。
【画像】期待膨らむ！NCT WISH「YO-I-DON! / BOY MEETS GIRL」ロゴ
同作は日本オリジナルの両A面シングルで、NCT WISHとして初めて日本語をタイトルにした楽曲「YO-I-DON!」（読み：ヨーイドン！）と、TRFによる平成を代表するヒット曲「BOY MEETS GIRL」のリメイクバージョンの2曲を収録。“平成リバイバル”をコンセプトに、音楽と愛で人々の願いや夢を応援し、かなえていくNCT WISHが、世代を問わずすべての人へ「音楽を通して新しい出会いを届けたい」というメッセージを込めた作品になっている。
楽曲ロゴも解禁され、「YO-I-DON!」はNCT WISHのメンバーカラーが配色され、タイトルのとおり明るく元気な印象で、懐かしさも感じさせる雰囲気に仕上がっている。「BOY MEETS GIRL」は、ボタンやチェック柄があしらわれたエモーショナルな雰囲気となっている。
4月には、アルバム『Ode to Love - The 1st Album』をリリースし、韓国の地上波音楽番組で3冠を達成するなどキャリアハイを更新し続けるNCT WISH。デジタル上でも各国の音楽配信チャートを席巻し、「Ode to Love」のミュージックビデオは1000万回再生を自己最速で達成。TikTokやYouTube Shortsなどのショート動画プラットフォームでも日々存在感を示している。