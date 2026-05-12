【マウント義姉はお下がりNG！】「相手が悪かったのかも」友人から言われ…＜第4話＞#4コマ母道場
赤ちゃんのいる家庭にとって欠かせないもの……それはオムツ！ とくに月齢が低いうちは、たくさん使いますよね。今回はそんな「オムツ」をめぐる親戚付き合いのお話。サイズアウトして余ったものを義姉へ渡そうとしたところ、なぜかトラブルとなってしまい……！？
第4話 おかしいよね！？
【編集部コメント】
なるほど。友人・サエさんの言うとおり、アヤさんにはアヤさんなりに何か思うところがあったのかもしれませんね。年の近い子どもがいる義姉……上手くいけば強い味方になるのでしょうが、関係が悪い方にいってしまうとなかなか厄介な存在になってしまいます。ましてや月齢が近い子どもがいると、嫌でも比べることになってしまうのかもしれません。「あげようとした相手が悪かった」ということなのでしょうか？
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・井伊テレ子
第4話 おかしいよね！？
【編集部コメント】
なるほど。友人・サエさんの言うとおり、アヤさんにはアヤさんなりに何か思うところがあったのかもしれませんね。年の近い子どもがいる義姉……上手くいけば強い味方になるのでしょうが、関係が悪い方にいってしまうとなかなか厄介な存在になってしまいます。ましてや月齢が近い子どもがいると、嫌でも比べることになってしまうのかもしれません。「あげようとした相手が悪かった」ということなのでしょうか？
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・井伊テレ子