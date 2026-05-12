「鳥貴族」人気メニューのアレンジレシピに反響 「こんなことしていいん？」「美味しそう」
「鳥貴族」の公式Xが、5月12日（火）に更新。人気の定番メニュー「とり釜飯」のアレンジレシピを公開し、反響を集めている。
【写真】作ってみたい！ 「韓国風とり釜飯」の作り方
■韓国風の味わいに!?
焼き鳥を中心に、国産食材にこだわったメニュー全品を均一価格で提供するコスパの良さが人気の居酒屋チェーン「鳥貴族」。
今回は、自慢の鶏ガラスープで米を炊きあげる「とり釜飯」をアレンジした「韓国風とり釜飯」の作り方を紹介している。
用意するのは、「とり釜飯」、「超！白ねぎ塩こんぶ」、「トリキのチャンジャ」、ごま油の4品。ごま油は、スタッフにお願いすると持ってきてくれるようだ。
作り方は簡単で、「とり釜飯」にチャンジャを大葉ごと加え、さらに「超！白ねぎ塩こんぶ」を乗せてしっかり混ぜる。仕上げにごま油をひと回しかければ「韓国風とり釜飯」が完成する。
ポストには完成品の写真が添えられており、コメントには「こんなことしていいん？」「美味しそう」「これやりたい!!!」「見てるだけでも美味しいのが伝わります」などの声が集まった。
引用：「鳥貴族」公式X（@_torikizoku）
【写真】作ってみたい！ 「韓国風とり釜飯」の作り方
■韓国風の味わいに!?
焼き鳥を中心に、国産食材にこだわったメニュー全品を均一価格で提供するコスパの良さが人気の居酒屋チェーン「鳥貴族」。
今回は、自慢の鶏ガラスープで米を炊きあげる「とり釜飯」をアレンジした「韓国風とり釜飯」の作り方を紹介している。
作り方は簡単で、「とり釜飯」にチャンジャを大葉ごと加え、さらに「超！白ねぎ塩こんぶ」を乗せてしっかり混ぜる。仕上げにごま油をひと回しかければ「韓国風とり釜飯」が完成する。
ポストには完成品の写真が添えられており、コメントには「こんなことしていいん？」「美味しそう」「これやりたい!!!」「見てるだけでも美味しいのが伝わります」などの声が集まった。
引用：「鳥貴族」公式X（@_torikizoku）