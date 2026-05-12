マツダは、2025年度（2026年3月期）の通期決算を発表しました。

世界販売台数は122万台と2024年度を下回りましたが、本業のもうけを示す営業利益は 約515億円、最終的な利益（純利益）は 約350億円と、黒字を確保しました。

アメリカの関税措置の影響が大きく、マツダによりますと、関税は 営業利益を1549億円押し下げる要因となったということです。

一方、固定費の低減や原価改善などの取り組みで、黒字を維持しました。

毛籠勝弘社長は、「政府の交渉によって関税率が15％に抑えられ、コスト削減の努力と組み合わせることで、事業を持続できる水準を確保できた」と説明しています。

■BEVは抑制基調、当面はHVを強化

電動化戦略についてマツダは、市場や規制動向を踏まえた 軌道修正 を示しました。

アメリカで排ガス規制の緩和が進んだことなどを背景に、2030年時点でのバッテリーEV（BEV）の販売比率を全体の約15％とし、従来計画の25%~40％から引き下げます。

一方で、ハイブリッド車（HV）については、現在の1車種から 4車種へ拡大 する方針です。

2026年に本格投入される新型CX-5には、来年にマツダ独自のハイブリッドシステムが搭載される予定で、HVと内燃機関を組み合わせる「マルチソリューション戦略」を進め収益性と環境対応を図るということです。

CX-5は、2012年の初代発売以来、世界累計で 500万台以上を販売してきたマツダの最量販車です。

2025年12月から欧州で3代目モデルの販売が始まり、日本では2026年5月に販売を開始し、北米やオーストラリアなどでも投入される予定です。

マツダは 2026年度にCX-5を35万台販売 する計画で、販売数量・収益の両面で業績回復の軸としています。

2026年度（2027年3月期）の業績予想については、売り上げは過去最高となる5兆5000億円目標を掲げています。

【2026年度（2027年3月期） 業績予想】

世界販売台数：132万台

売上高：5兆5000億円

営業利益：1500億円

純利益：900億円