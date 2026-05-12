3歳から芸能活動を始めた俳優の稲垣来泉（15）が11日、Instagramを更新。ドラマ撮影のオフショットを公開し、注目を集めている。

【映像】高校生になった稲垣来泉（複数カット）

これまでTBS系ドラマ「リコカツ」では北川景子、NHK連続テレビ小説「ちむどんどん」では黒島結菜、フジテレビ系ドラマ「時をかけるな、恋人たち」では吉岡里帆ら、有名俳優の幼少期を演じてきた稲垣。また映画「ブラックショーマン」では有村架純の中学生時代を演じるなど、注目を集めてきた。

2024年からはティーン向けファッション誌「nicola」の専属モデルも務めており、活動の幅を広げている。2026年4月18日にはInstagramで高校生活が始まったことを報告し、「くるみちゃんが高校生なんて…！めちゃめちゃ成長を感じます」「小さいときのくるみちゃんのイメージのままだったからちょっとびっくりした〜」などのコメントが寄せられ話題になっていた。

撮影オフショットに反響

5月11日の投稿では、NHKドラマ「コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店」の撮影オフショットを公開。台本を読む様子や、ピースをする姿を披露している。

この投稿には、「大人な顔つきになったのを実感しましたよー」「可愛すぎるよーーー」「無邪気な笑顔が変わらないけど大人っぽくなったのがすごく感動」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）