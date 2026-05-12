ドル指数は上昇、中東有事リスクを再び意識＝ロンドン為替



ドル指数が上昇している。東京午前の97.951を安値に上昇の流れを形成している。東京午後のドル円急落場面で一時低下反応をみせたが、ロンドン時間には再び上昇。足元では98.328まで高値を伸ばしている。10日線（98.221）や21日線（98.296）を上回る動きとなっている。NY原油先物が100ドルの節目を上抜けており、一時101.76ドルまで買われている。中東での米国とイランの合意が遠のいているとの見方が広がっていることが背景。



ドルインデックス＝98.27(+0.32 +0.32%)

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