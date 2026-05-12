◆パ・リーグ ロッテ―日本ハム（１２日・ＺＯＺＯマリン）

ロッテ・山口航輝外野手（２５）が１２日、約１か月ぶりに１軍復帰。日本ハム戦（ＺＯＺＯ）に「６番・左翼」で先発出場し、２回２死の第１打席で今季２本目のヒットを放った。

１ボール１ストライクからＷＢＣ日本代表の伊藤大海投手（２８）の１５１キロ直球を捉え、鋭い打球で三塁の横を抜いた。

今季は開幕１軍入りも８試合で打率７分７厘、０本塁打、０打点。２度のスタメンのチャンスも生かすことができず、４月１９日に登録抹消されていた。それでも、２軍では１６試合で打率３割２厘、４本塁打、７打点と結果を残してきた。

チームでは１０日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）で藤原が負傷交代。５回の守備で右翼フェンスに激突し、その後福岡市内の病院で「右肩関節前方亜脱臼」と診断された。１番打者は離脱を余儀なくされたが、藤原と同期入団で同学年の山口は「恭大（藤原）の代わりにはなれないと自分でも分かってるので。自分は自分を信じて、自分のやるべきことをやるだけなんで。自分だけは信じて頑張ろうかなと思います」と意気込んでいた。その言葉通り、最初の打席から気合十分のスイングだった。