本当…文句があるなら食べなくていいですよね。

というか自分で作れ！ 作れないなら買ってこい！

しかもこの夫、妊娠中の妻の体調は気遣わないくせに、自分の体重が減ったら「栄養が足りてない！」と騒ぎだして…!?

食事のことしか頭にないのか？

>>【まんが】飯飯飯飯うっせーわ！

(ウーマンエキサイト編集部)