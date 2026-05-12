ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「つわりでもご飯はもうちょっと頑張ってね？」夫が妻に忠告!? 「お… 「つわりでもご飯はもうちょっと頑張ってね？」夫が妻に忠告!? 「お前の飯を一生食べたい」とプロポーズした夫の終着点 「つわりでもご飯はもうちょっと頑張ってね？」夫が妻に忠告!? 「お前の飯を一生食べたい」とプロポーズした夫の終着点 2026年5月12日 19時0分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 本当…文句があるなら食べなくていいですよね。というか自分で作れ！ 作れないなら買ってこい！しかもこの夫、妊娠中の妻の体調は気遣わないくせに、自分の体重が減ったら「栄養が足りてない！」と騒ぎだして…!?食事のことしか頭にないのか？>>【まんが】飯飯飯飯うっせーわ！(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】飯飯飯飯うっせーわ！ 言葉に棘がるような…いつの間にか“イジられる側”になっていた私？【お宅のお子さんが万引きしました Vol.18】 離婚を言い渡された義母「家族なら気遣うのは当たり前！」反省する気のない本性に家族は…【義母と花見には行きません Vol.9】