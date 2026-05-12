吉本新喜劇の小籔千豊（52）が11日放送のMBSラジオ「小籔・笑い飯の土020」（月1回、月後8・00）に出演。過去に遭遇し、めずらしくテンション爆上げとなった人物を明かした。

虎党で、阪神の好調ぶりにご機嫌の小籔。「今年エグイで。サトテルほんますごい」と、特に打撃で大活躍中の佐藤輝明内野手を称えた。

また、「サトテルに新幹線で1回会った」とも。「俺は車両でたまたま一番前に座ってたのよ。新大阪着きますとなって、早く降りたい人が通路に列なしてた」と説明。「俺が立とうと思った時には、（通路の）横に何人か立ってはった。ドア開いて、俺は立ってるけど列が動くのを待ってる状態。何気なしに、振り向いたら、3つくらい後ろの人が頭ペコッとしはってん」と回想した。

小籔も顔をしっかり確認することなくおじぎを返したものの、「何の気なしにふっと二度見したら、サトテル！ビックリして」と吐露。「松坂慶子さんとかもお仕事させていただきました。西田敏行さん、キョンキョン、田中邦衛さんにもお世話になりました。大概のビッグネームにお会いしてきてるんで、見てもテンション上がらん体にはなってるねんけど。サトテルは焦ったなあ…」と力を込めた。

降車後、「“すんません、ちょっと写真撮らせてもらっていいですか？”“あ、いいっすよ”って。撮らせてもらって、（SNSに）上げさせてもらって。こんなうれしいことないなと思って」と興奮気味に振り返った。小籔は自身のインスタグラムに2024年10月4日、佐藤とのツーショットを投稿している。

今年も家族で広島旅行中に、偶然佐藤に出会ったという。広島駅で娘に「パパの好きな人おるで」と言われ、見たると「マジで1メートル先に、サトテルおってん。娘にありがとう！と思った」と笑った。このときはしゃべりかけなかったというが、偶然の奇跡を喜び「やっぱ阪神の選手はテンション上がるな」と話していた。