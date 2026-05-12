ZEROBASEONE、東京タワーとコラボ決定 さらなる高みを目指してカムバック
グローバルボーイズグループ・ZEROBASEONEが、18日に新アルバム『Ascend-』をリリースする。それに合わせて、東京タワーとのコラボレーションが決定し、リリース当日には特別ライトアップも行う。
【ソロカット】ハートポーズも！美しい笑顔を見せるZEROBASEONEメンバー
本アルバムはより一層深みを増したZEROBASEONEの魅力をたっぷり詰め込んだアルバムとなっており、特にタイトル曲「TOP 5」はグルーヴィーでセクシーなヒップホップリズムと幻想的な歌詞が調和した楽曲で、新しいグループの姿を見せる。
アルバム名である「Ascend-」（=上昇）にふさわしく、さらなる高みを目指すべく東京に高くそびえ立つランドマーク ・東京タワーとのコラボレーションでカムバックを勢いづける。
リリース当日には、東京タワーが青色で染まる、特別ライトアップも実施。
翌日19日から31日までは館内でのコラボレーション企画もスタートし、MVオフショットを使用したパネル展をはじめ、スペシャルメッセージ映像の放映や館内BGMジャックなど限定コンテンツが盛りだくさんとなる。さらに、東京タワーのトップデッキツアー参加者には、先着で限定絵柄ポストカードをプレゼントする。
【ソロカット】ハートポーズも！美しい笑顔を見せるZEROBASEONEメンバー
本アルバムはより一層深みを増したZEROBASEONEの魅力をたっぷり詰め込んだアルバムとなっており、特にタイトル曲「TOP 5」はグルーヴィーでセクシーなヒップホップリズムと幻想的な歌詞が調和した楽曲で、新しいグループの姿を見せる。
リリース当日には、東京タワーが青色で染まる、特別ライトアップも実施。
翌日19日から31日までは館内でのコラボレーション企画もスタートし、MVオフショットを使用したパネル展をはじめ、スペシャルメッセージ映像の放映や館内BGMジャックなど限定コンテンツが盛りだくさんとなる。さらに、東京タワーのトップデッキツアー参加者には、先着で限定絵柄ポストカードをプレゼントする。