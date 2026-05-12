栃木県栃木市内で行方不明になった高齢者を発見するのに貢献した嘱託警察犬のカノン君（８）（ジャック・ラッセル・テリアで小型犬の一種）と、飼い主の壬生町駅東町の飯田早希さん（４２）に栃木署は感謝状を贈った。

２月２３日午後９時半頃、自宅の寝室でくつろいでいたカノン君と飯田さんのもとに県警から行方不明になった８０歳代の男性の捜索依頼があった。

飯田さんの「いくよ」の声にカノン君は臨戦態勢に。約３０分後には栃木市の現場に到着し、警察官らと共に捜索を開始した。風が強くきりさめも降る夜だったが、「粘り強さが強み」というカノン君は３時間にわたり市内を歩き続けた。しかし男性は見つからず、いったん捜索は終了した。

「まだ捜してない道を通りながら帰ろう」

飯田さんが自宅へ車を走らせると、カノン君は、後部座席に立って開いた窓から顔を出して鼻を利かせ、「諦めていない様子」（飯田さん）。

すると突然、鼻息を荒くし、目をキョロキョロと動かした。異変を感じた飯田さんが目をこらすと、同市平柳町の交差点の手前の歩道を歩く男性の姿が見えたという。

カノン君は今年、警察犬になったばかりで、今回が２度目の出動だった。「間違っていたらどうしよう」。飯田さんはためらったが、「カノンがこれだけ反応するんだったら」と、相棒を信じて男性の名前を呼ぶと返事があり、すぐに警察官を呼び、男性は保護された。

８日、栃木署で感謝状の贈呈式があり、カノン君はりりしい姿で同署の石川義之署長から感謝状を受け取った。

県警鑑識課によると、これまで警察犬の嘱託は大、中型の犬種に限っていたが、昨年から小型犬も対象とし、カノン君ともう１頭が初めての嘱託だった。

早速のお手柄に、飯田さんは「頑張りを評価してもらえてうれしい」とカノン君を見つめ、「細い道の捜索や、見た目で相手を怖がらせることなく、小型犬ならではの特徴を生かして頑張っていきたい」と話した。