クルーズ船内での集団感染が疑われている、ハンタウイルス。感染者に関する連日の報道に不安を感じている方もいるかもしれません。ハンタウイルスとは、一体どんなウイルスなのか。その感染力や、私たちに必要な心構えについて、専門家に聞きました。

【写真を見る】【ハンタウイルス】感染力は、注意点すべきことは…専門家に聞く必要な心構え「野生動物はどんな病原体を持っているかわからない」【岡山】

ハンタウイルスに不安の声

今月（5月）2日、大西洋を航行中だったクルーズ船の船内で、乗客がハンタウイルス感染症を発症したとWHO＝世界保健機関に報告がありました。これまでに少なくとも7人が感染し、このうち3人が死亡しています。こうした事態に、街では、不安の声も…

（街の人）

「船の中で、ですよね。コロナのこともありましたから、また大きくなったら困りますよね」



「歳をとったらやっぱり免疫力が落ちるでしょ。そういう面で心配はしているんですけど」

感染力は「コロナと比べて10分の1くらい」

船の乗客から検出された今回のハンタウイルスの特徴について、病原ウイルスに詳しい岡山大学の本田知之 教授は…



（岡山大学 病原ウイルス学分野 本田知之 教授）

「いろんな株がありますけど、ほとんどはネズミから人にしか感染しないと言われています。その中で、クルーズ船では、珍しいことにヒトからヒトに感染するウイルスが流行っているみたいです」

ハンタウイルスの主な感染源は、ウイルスをもったネズミなどのげっ歯類。体をかまれたり、排泄物が混ざったほこりなどを吸い込んだりすることで感染するといわれています。今回検出されたのは、このウイルスのうち、唯一ヒトからヒトへの感染も報告されている、アンデス株。感染すると発熱や呼吸困難などに陥り重篤化するおそれもあるといいます。ただ、注目すべきは、その感染率の低さです。

（岡山大学 病原ウイルス学分野 本田知之 教授）

「（家庭内で）どれくらい感染が広がるかというのを見た感じでは、コロナだと数十パーセントですが、ハンタウイルスの場合は数パーセントうつるくらいの感じなので。コロナと比べて10分の1くらいのイメージ」



患者との濃厚接触が感染の要因と見られることやウイルスの感染力が強い期間が短いこと、また、クルーズ船の乗客の動向が適切に管理されていることなどから、本田教授は、今回の件を機に日本で感染が拡大する可能性は低いと話します。



（岡山大学 病原ウイルス学分野 本田知之 教授）

「今の時点で過度に心配する必要はないのかなと。コロナほど広がりそうな報告はない」

「ネズミに近寄るな」海外で注意すること

一方で本田教授が警鐘を鳴らすのは、海外でのげっ歯類との接触です。特に、南米ではアンデス株のウイルスを持つネズミが繁殖しているため、注意が必要だといいます。

（岡山大学 病原ウイルス学分野 本田知之 教授）

「野生動物はどんな病原体を持っているかわからないという知識だけはもっておいて、気を付けるのが大事かなと思います。突き詰めて言えば、ハンタウイルスに関しては、『ネズミに近寄るな』というのが全てだと思います」



感染者の情報は日々更新されています。私たちも、ウイルスの実態を知り、正しくおそれることが重要です。